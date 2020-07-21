مدبولي يشيد بجودة وحدات الإسكان الاجتماعي والبيوت البدوية بسانت كاترين

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمنطقة الزيتونة بمدينة سانت كاترين، يُرافقه عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، بتفقد عدد من مشروعات الإسكان المختلفة التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لخدمة أهالي سانت كاترين.

رئيس الوزراء نموذجاً لوحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

وتفقد رئيس الوزراء نموذجاً لوحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، ويضم المشروع 346 وحدة سكنية.

كما تفقد رئيس الوزراء، مشروع البيوت البدوية التي نفذتها وزارة الإسكان لأهالي المنطقة، بما يتناسب مع نمط المعمار والمعيشة الذي اعتادوا عليه، ويبلغ عددها نحو 100 بيت بدوي.

وأشاد مدبولي بجودة الوحدات المنفذة، سواء الاسكان الاجتماعي، أو البيوت البدوية، موجهاً بتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين بهذه المشروعات.