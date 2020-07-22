مجلس المهندسين يدرس إنشاء أكاديمية تدريب لرفع مستوى الخريجين الجدد

عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، جلسته الاعتيادية الأولى بعد إجراء انتخاب هيئة المكتب الجديدة.

وقال بيان للنقابة، إن النقيب رحب باعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى الجدد، متمنيا لهم التوفيق في مهامه القادمة، وتقدم بالشكر للاعضاء المنتهية ولايتهم على الجهد الذي بذلوه لخدمة المهندس والنقابة.

ولفت إلى أن إنتخابات هيئة المكتب التي تمت منتصف الأسبوع الماضي، تميزت "بالشفافية والنزاهة"، مؤكدا أن الجميع يجب أن يعمل من أجل الارتقاء بمهنة الهندسة من أي موقع كان، بحسب البيان.

وصدق المجلس الأعلى في بداية الجلسة، على ما تم اتخاذه من قرارات خلال العامين الماضيين، وناقش أيضا، أهم الملفات التي عمل عليها المجلس الحالي منذ توليه، مثل ملف لائحة مزاولة المهنة الجديدة، وملف التعليم الهندسي "وما تم فيهم من مكتسبات غير مسبوقه"، على حد وصف بيان النقابة.

واتخذ المجلس، قرار بأن يتم القيد بالنقابة لعام 2020، طبقا للقانون وللقواعد المطبقة حاليا، كما ناقش المجلس، إنشاء أكاديمية للتدريب لرفع مستوى الخريجين الجدد، وتأهيلهم لسوق العمل.

انعقد المجلس الأعلى للنقابة، بحضور كل من المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر آمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش آمين الصندوق المساعد.