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ماجدة الرومي تزور قصر الصنوبر: عاشت الأوطان التي تحترم كرامة الإنسان

كتب:

ضحى محمد
02:23 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
ماجدة الرومي

ماجدة الرومي

نشرت الفنانة ماجد الرومي، صورة جديدة برفقة برونو فوشيه، السفير الفرنسي لدى لبنان، خلال زيارتها لقصر الصنوبر في بيروت، معلقة: "ما أجمل أن يجتمع شعارا البلدَين في قصر الصنوبر الواحة الخضراء في قلب بيروت، حرية مساواة أُخُوة، وسيادة حرية استقلال، عاشت الأوطان التي تحترم كرامة الإنسان".

وآخر أعمال ماجدة الرومى، كان أغنية "غنوا بكل اللغات" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، كلماتها وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

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