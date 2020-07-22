ماجدة الرومي تزور قصر الصنوبر: عاشت الأوطان التي تحترم كرامة الإنسان
كتب:
ضحى محمد
02:23 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
نشرت الفنانة ماجد الرومي، صورة جديدة برفقة برونو فوشيه، السفير الفرنسي لدى لبنان، خلال زيارتها لقصر الصنوبر في بيروت، معلقة: "ما أجمل أن يجتمع شعارا البلدَين في قصر الصنوبر الواحة الخضراء في قلب بيروت، حرية مساواة أُخُوة، وسيادة حرية استقلال، عاشت الأوطان التي تحترم كرامة الإنسان".
وآخر أعمال ماجدة الرومى، كان أغنية "غنوا بكل اللغات" التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، كلماتها وألحان وتوزيع ميشال فاضل.