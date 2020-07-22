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رئيس الوزراء يهنئ الشعب بثورة 23 يوليو وعيد الأضحى المبارك

كتب:

محمد مجدي
01:55 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أخلص التهاني للشعب المصريّ أجمع، بمناسبة حلول الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك بمناسبة بدء شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا ونحن في أفضل حال.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بحضور جميع الوزراء، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، بعدما ترأس مدبولي اجتماعات مجلس الوزراء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 16 اجتماعا متتالية.

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