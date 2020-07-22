مستشفيات ومدن جامعية تغلبت على كورونا وعادت لعملها الطبيعي

على مدار الأيام الماضية، شهدت البلاد انخفاضا بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتخطيها ذروة المرض، لتنتهي أزمات في مستفشيات عدة، وأغلقت أبوابها أمام الجائحة، وعادت لمسار عملها الطبيعي، واستقبال المرضى بمختلف التخصصات بعيدًا عن كورونا.

وقبل حوالي 3 أشهر، كانت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أعلنت تحويل جميع مستشفيات الوزارة إلى عزل، من أجل استقبال الأعداد الكبيرة للمرضى، وتخفيف العبء على السابقة، لتغلق بعضها مؤخرا.

مستشفيات تودع كورونا اليوم

ومن صباح اليوم، أغلق مركز التعليم المدني بـ"شكشوك"، الذي كان مخصصا لعزل حالات مصابي فيروس كورونا، بعد انحسار أعداد المصابين بشكل عام بجميع أنحاء المحافظة، وفقا لما أعلنه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

كما خرجت صباح اليوم، آخر حالة من مصابي كورونا بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد من مستشفى حميات الغردقة، بعد ما جاءت النتائج سلبية التحاليل، وسجل المستشفى صفر كوورنا، وسط فرحة الطاقم الطبي والإداري، بعد عناء ومجهود كبير مبذول في علاج مصابي كورونا، حيث قال دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن المستشفى سيخضع لعملية تطوير شاملة، ليتم تحويله لمستشفى نموذجي على أحدث طراز.

مستشفيات ومدن جامعية عادت للعمل بشكل طبيعي

وقبل ساعات قليلة من ذلك، أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، خلو مستشفى الراجحي الجامعي للعزل، من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خروج آخر ثلاث حالات مصابة بالفيروس الاثنين، مشيرا إلى متابعته للوضع الجاري، للتأكد من استمرار انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، وذلك لاتخاذ قرار بعودة مستشفى الراجحي، لتخصصه الأصلى كمستشفى للكبد والجهاز الهضمي.

كما كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن 31 مستشفى جامعي لعلاج مصابي كورونا، انخفض إشغالها لأقل من 50% الوقت الحالي.

وفي محافظة الأقصر، بدأ التجهيز الثلاثاء الماضي، لخروج المدينة الشبابية الدولية في الطود، من قائمة مستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تعافي آخر 15 حالة من كورونا، ليصبح إجمالي حالات التعافي 316، وذلك منذ تحويله وتخصيصه لعزل حالات كورونا في 19 أبريل الماضى.

الدكتور سعد مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن إغلاق دور كامل في مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد لقلة الإصابات، مؤكدا أنّ سعة المستشفى 136 سريرًا، وعدد المرضى حاليًا 62 مريضًا بالمستشفى.

الأحد الماضي، نظم عزل المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، حفلا بعد خلفية خروج آخر 8 حالات، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، تمهيدا لتعقيمها وتسليمها لجامعة أسيوط.

كما احتفل مستشفى كهرباء الإسماعيلية، بخروج آخر مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تعافيه من الإصابة، حيث قررت مديرية الصحة بالإسماعيلية، غلق مستشفى الصدر المخصص لعزل مصابى كورونا، بالإضافة إلى قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام، وإعادة فتحهم أمام المرضى، دون مصابى كورونا.

وجرى إخلاء المستشفى الميداني في أبوقير، السبت الماضي، بعد خروج آخر مصاب وتعافيه، ليكون ثاني مستشفى عزل يتم إخلاؤه في الإسكندرية، بسبب انحسار أعداد مصابي فيروس كورونا المحولين إليه من المستشفيات الأخرى، بعدما كان بسعة 200 حجرة للمرضي.

وشهد الشهر الماضي، تعافي جميع مصابي كورونا في مستشفى النجيلة، وبدأت إدارة المستشفى تنفيذ خطة للتعقيم الشامل لجميع أقسام وعيادات وطرقات وغرف المستشفى وقسم الإدارة والاستقبال، ومعامل التحاليل والحمامات وغرف الأشعة، وتعقيم جميع الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، للكشف على المرضى، إضافة إلى التخلص من النفايات بشكل آمن.