"سبأ" تستعد لتصنيع Favipiravir لعلاج "كورونا" يبدأ بـ1000 جنيه

أعلنت شركة سبأ الدولية للأدوية، إن السعر المتوقع لمستحضر Favipiravir، المستخدم في علاج كورونا، والذي ستنتجه الشركة يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه للجرعة الواحدة.

وقال سهل مرسي الدمراوي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أنها حصلت على الموافقة المبدئية من هيئة الدواء المصرية؛ لتسجيل مستحضر Favipiravir أحد الأدوية المستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع إنتاج 250 ألف جرعة خلال الـ6 شهور الأولى من الإنتاج على دفعات طبقا لطلب السوق المحلي، كما ستبدأ إنتاج العقار خلال 3 شهور بخطوط إنتاج الشركة، مشيرة إلى أنه حال طلب المنتج للتصدير، ستحصل على الموافقات اللازمة لذلك من الجهات المعنية.

وتعمل شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية في قطاع الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، كما تقوم الشركة بالعمل على زيادة رأس المال الخاص بها من 77 مليون جنيه إلى 88 مليون جنيه، وتم الموافقة من الجمعية العامة على تلك الزيادة حتى تحديد موعد لتوزيع أسهم الزيادة .