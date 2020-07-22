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تعافي 24 حالة من كورونا في مستشفيي الحميات والواسطى ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
01:43 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
تعافي 24 حالة من كورونا في مستشفيي الحميات والواسطى ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، عن تعافى 14 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى الحميات، بقيادة الدكتور وليد عبده، وتعافي 10 حالات داخل مستشفى الواسطى المركزي بقيادة الدكتور كرم سعد، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر الي الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، على المتابعة المستمرة وجهودهم المبذولة.

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