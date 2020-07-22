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نقل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

كتب:

مصطفى محمد
02:14 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لأزمة صحية، وتمّ نقله لأحد مستشفيات الساحل الشمالي، وفق ما أكّدت مصادر لـ"الوطن".

وبينت المصادر، أنَّ الفنان كان يستقبل فريق إحدى القنوات الفضائية الخاصة لإجراء تلفزيوني، وشعر بحالة من الإرهاق الشديد والتعب، وحالة من الدوار وفقدان التوازن الأمر الذي دفع أسرته بالتوجه به لأحد مستشفيات الساحل الشمالي الشهيرة، موضحة أنهَّ جار متابعة حالة الفنان مع أشرف زكي نقيب الممثلين.

يُذكر أنَّ عبدالرحمن أبوزهرة، طالب المنتجين بـ"الاستعانة به في الأعمال الفنية، وتجريبه وكأنَّه وجه جديد ما زال يتحسس خطواته الفنية".

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