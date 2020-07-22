صلاح حسب الله يشيد بسحق القوات المسلحة للارهابيين بسيناء.. وينعى الشهداء الأبطال

أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ببسالة صقور قواتنا المسلحة في مواجهة ودحر العناصر الإرهابية التي تسعى إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر وذلك بعد نجاح البواسل والأبطال من قواتنا المسلحة الباسلة في التصدي الحازم والحاسم للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

ووجه " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية لنجاح ابطال قواتنا المسلحة في إحباط هجوم عناصر قوى الشر والظلام والارهاب وهذا يجعلنا جميعا نشعر بالامان والاطمئنان على أمن مصر وشعبها العظيم الذى يقف دائما وأبداً صفًّا واحدًا خلف قواتنا الباسلة ودعمها في حربها ضد الإرهاب ونعى الدكتور صلاح حسب الله شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت قواتنا المسلحة قد نجحت فى إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.وقامت قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدى حزام ناسف ، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى. وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.