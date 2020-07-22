عاجل.. الصحة: توسعنا في إجراءات الفتح بناء على تقييم الوضع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ توسع الحكومة المصرية في إجراءات إعادة الفتح، يتم بناءً على إعادة تقييم الوضع الوبائي في مصر، وأحدث الدراسات العلمية في هذا الشأن على مستوى العالم، والقرارات المتخذة عالميا في إجراءات الفتح.

وأضافت زايد، خلال مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أنّ بعض الدراسات تؤكد أنّ معدل انتشار فيروس كورونا المستجد يزيد في الأماكن المغلقة بمعدلات أعلى بكثير عن الأماكن المفتوحة.

وأشارت إلى أنّ الدراسات أوضحت أنّ معدل الإصابة يصل لـ75% في الأماكن المغلقة مقارنة بـ12.5% بالأماكن المفتوحة، كما حددت الدراسات عددا من عوامل الخطورة، بينها المسافات القريبة بين الأشخاص، والتعرض لفترة زمنية طويلة لحالات مصابة، وكذا التهوية الخاصة بالأماكن المغلقة.