"المأذونين": انخفاض نسبة الطلاق هذا العام 50% بسبب جائحة كورونا

كشف الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين عن انخفاض نسبة حالات الطلاق بمصر خلال العام الجاري، لأكثر من 50% عما كانت عليه في العام الماضي 2019.

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن تلك النسبة يشهد عليها أحد مكاتب السجل المدني، فكانت نسبة الزواج 1500 حالة مقابل 235 حالة طلاق، وهي ظاهرة لم نجدها من قبل، كذلك بالتواصل مع معظم المأذونين على مستوى الجمهورية لاستطلاع رأيهم حول تقليل نسب الطلاق، تم ملاحظة هذا الانخفاض الهائل.

وحول أسباب التراجع في نسب الطلاق، أكد نقيب المأذونين أن جائحة كورونا السبب، حيث خلقت وعيا اجتماعيا مختلفا لدى الناس، فجعلت المواطن يتخلص من الإنفاق غير الضروي، فتم إغلاق المقاهي والتدخين والحفلات وأماكن التزاحم والخروج، وأصبح هذا الإنفاق يصرف في البيت.

وتابع: "تم معالجة الأزمات الاقتصادية الزوجية بنسبة كبيرة، كذلك أصبح هناك تواصل داخل الأسرة، فتم تقليل الفجوة التي تواجدت من قبل بسبب مواقع التباعد الاجتماعي، وتم تقليل التواصل عبر السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تسببت خلال السنوات الماضي بإنهاء الروابط الأسرية وزيادة نسب الطلاق، ففي ظل كورونا تتواجد الأسرة بمنزل واحد، وتم تقليل الزيارات غير الهامة للأسرة والتي كانت تنتج عنها مشاكل أسرية".