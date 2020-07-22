رئيس التحرير

محمود مسلم

أشرف زكي: عبدالرحمن أبوزهرة تعرض لوعكة صحية في منزله

كتب:

مصطفى محمد
02:35 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، إنّ الفنان عبدالرحمن أبوزهرة تعرض لوعكة صحية أثناء وجوده بمنزله، خلال استعداده للتوجه إلى الساحل الشمالي، ما اضطر أسرته لإلغاء السفر ووضعه تحت الملاحظة، لحين استقرار حالته الصحية

وانتشرت أخبار عن نقل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لأحد مستشفيات الساحل الشمالي، بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء تسجيله لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية.

ويتواجد الفنان عبدالرحمن أبوزهرة حاليا في منزله، ويتابع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين حالته الصحية مع أسرته.

اقرأ المزيد:

عبد الرحمن أبو زهرة يقدم واجب العزاء في لينين الرملي

أبرزهم عمرو سعد والحلفاوي.. توافد النجوم على عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

بدء عزاء زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

منها "يا رجال العالم اتحدوا".. 8 أعمال فنية لزوجة عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة يؤجل عزاء زوجته لحين عودة نجله من الخارج