أشرف زكي: عبدالرحمن أبوزهرة تعرض لوعكة صحية في منزله

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، إنّ الفنان عبدالرحمن أبوزهرة تعرض لوعكة صحية أثناء وجوده بمنزله، خلال استعداده للتوجه إلى الساحل الشمالي، ما اضطر أسرته لإلغاء السفر ووضعه تحت الملاحظة، لحين استقرار حالته الصحية

وانتشرت أخبار عن نقل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لأحد مستشفيات الساحل الشمالي، بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء تسجيله لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية.

ويتواجد الفنان عبدالرحمن أبوزهرة حاليا في منزله، ويتابع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين حالته الصحية مع أسرته.