رئيس القضاء الأعلى يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أرسل المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

صرح بذلك المستشار محمد رضا حسين، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام ونائب رئيس محكمة النقض.

وجاء نص البرقية، كالآتي: "أشرف بأن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلًا للقضاء المصري بخالص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة والتي ستظل حاضرة دائمة، في وجدان الشعب المصري لما حققته من إنجازات عظيمة أعادت لمصر حريتها وعزتها وكرامتها، وإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة لما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية دفاعًا عن حرية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة وتذكرنا بأن مصر تملك إرادتها دائمًا".

وتابع: "وستظل قدوة لكل الشعوب في تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة قرارها، وندعو الله عز وجل أن يعيد على مصرنا الحبيبة وعلى فخامتكم هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية ليجني الشعب العظيم ثمار الإنجازات على كل الأصعدة وحمايتكم بقراراتكم الحكيمة لأرضنا الغالية لتظل مصرنا العظيمة شامخة في ظل قيادة فخامتكم دومًا بمشيئة الله وتفضلوا فخامتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير".