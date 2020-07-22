إغلاق كلي في كشمير الهندية بعد تزايد إصابات كورونا

أعلنت السلطات الهندية الأربعاء، إغلاقا كليا على الجانب الهندي من إقليم "كشمير" المعروف باسم "جامو وكشمير" بعد تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية أنّ الإغلاق يسري لمدة 6 أيام بدءا من اليوم، ويعاد تقييم القرار عقب انتهائها، ويضم جميع مناطق الإقليم عدا مقاطعة "بانديبورا".

وتابعت القناة أنّ أنشطة الزراعة والبناء وحاملات البضائع وحاويات النفط ستستمر خلال الإغلاق وفق قواعد إدارة الكوارث.

وارتفعت حالات الإصابة في الإقليم من 7497 في 30 من يونيو الماضي إلى 15258، فيما بلغت حالات الوفاة 243 حالة.