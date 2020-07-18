فيديو.. الأرصاد تبرئ منخفض الهند الموسمي من انتشار كورونا: الحرارة كمان ملهاش علاقة

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ النشرة الجوية التي تصدّرها الهييئة يوميًا تتضمن جزءا خاصًا بالوصف الفني لحالة خرائط الطقس ويُكتب بها امتداد وتأثير منخفض الهند الموسمي على مناطق معينة من البلاد، والذي بدأ يؤثر على الطقس بمصر من شهر 6 الماضي.

وشرحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "ten"، أنَّ الحديث حول منخفض الهند الموسمي يثار الفترة الحالية بشكل كبير بسبب مواقع السوشيال ميديا التي بدأت تتحدث عن تفاصيل معينة خاطئة لحد كبير.

وأضافت أنَّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنشر نشرة رسمية عبر الموقع الرسمي لها يوميَا وبالوصف الفني لخرائط الطقس، مؤكّدة أن منخفض الهند الموسمي ليس له أي علاقة بانتشار فيروس كورونا من عدمه.

وتابعت أنَّه لا توجد أي دراسات أكيدة حول أن ارتفاع درجات الحرارة تقلل من انتشار فيروس كورونا، مناشدة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر وحتى بعد العصر، وفي حالة الاضطرار للتواجد بالشارع لابد من تغطية الرأس بـ"شمسية" أو" كاب" تجنبًا للإصابة بضربات الشمس.

كما ناشدت المواطنين بارتداء الملابس الفاتحة والقطنية وتناول كميات كبيرة من المياه والمشروبات والعصائر.