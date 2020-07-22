الحكومة توافق على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية
كتب:
محمد مجدي
03:08 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية؛ لتنفيذ منظومة الخبز المدعم، وفي ضوء استمرار العمل على تنقية البطاقات التموينية والوصول إلى مستحقي الدعم من المواطنين، وذلك لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021، بنفس فئة التعامل.
وأحاط وزير التموين مجلس الوزراء علما ببدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتي "قها" و"إدفينا"، وكلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض الخطة بتفاصيلها كاملة عقب الانتهاء منها.