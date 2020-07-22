مدبولي عن وزير الإنتاج الحربي الجديد: سندعمه جميعا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للواء مهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، لتوليه المسؤولية، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة.

وأعرب مدبولي، عن أمنياته بالتوفيق والسداد للوزير الجديد في مسيرة عمله، وأن يستكمل ما أنجزه الفريق الراحل محمد العصار.

وأكد حرص الجميع على دعمه في كل المهام الموكلة إليه، لافتاً في هذا الصدد إلى أن ملفات عمل الحكومة متواصلة ولا تتوقف، وهذا هو نهج الحكومة نستكمل ونبني فوق ما جرى إنجازه لاستكمال المسيرة.