المؤسسات الدينية: مصر آمنة بقواتها المسلحة وعلى الجميع الاصطفاف خلفها

أشادت المؤسسات الدينية، ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة في مواجهة الإرهاب، وإحباطها للهجوم الإرهابي، على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء، أمس.

وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن العناصر الإرهابية تسعى إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار، وتشتيت جهود الدولة المصرية في هذه المرحلة الحرجة، وجنودنا البواسل نجحوا في التصدي الحازم للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأكد شيخ الأزهر، أن تعامل القوات المسلحة، يدعونا إلى الاطمئنان على أمن هذا الوطن الغالي علينا جميعًا، ووجوب الوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا الباسلة، ودعمها في حربها ضد الإرهاب.

جمعة: العمليات الإرهابية لن تزيدنا إلا قوة وإصرارا على مواجهة الإرهاب

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن العمليات الجبانة لن تزيد قواتنا المسلحة والشعب المصري كله إلا قوة وصلابة في مواجهة قوى الشر والضلال.

ووجه وزير الأوقاف، خالص العزاء لقواتنا المسلحة الباسلة ولأسرة كل من الشهيدين، كما وجه بالعزاء إلى الشعب المصري كله، فمصاب جندي واحد هو مصاب للشعب المصري كله، فكلنا جيش مصر.

فيما أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بيقظة أبطال القوات المسلحة، وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، التي تسعى إلى تهديد استقرار الوطن، وتنفيذ أجندات خبيثة في توقيت دقيق تتكالب فيه قوى الشر على مصرنا الحبيبة.

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وتوجه مفتي الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأبطال، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحمي البلاد والعباد من كل شر.

فيما طالبت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في بيان لها، بضرورة استمرار جهود قوات الأمن على كل الأصعدة فى مواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية، لا ترعى حرمة لوطن أو دين.

ووجهت المنظمة في بيانها، رسالة لعموم الشعب المصري بالالتفاف حول قواته المسلحة، التي يبذل أبناؤها أرواحهم فداء الوطن وأهله، ويسهرون على حمايته والدفاع عنه ضد أعدائه.

وأكدت المنظمة، أن هذه العمليات الغادرة لن تزعزع أمن مصر، أو تنال من استقرارها، إذ أن تأمين مصر وأهلها، وعد من الله تعالى.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، أن القوات المسلحة المصرية تمتلك التفكير الإستراتيجي الاستباقي، لذلك لم يغب عنها ما يدور بأذهان أبالسة الإرهاب، فكانت جاهزية قواتنا المسلحة الباسلة على درجة واحدة في الداخل والخارج، ومعها قوات الشرطة المصرية، تحسبًا لأية ممارسات إجرامية.

وجاءت النتائج وفق المقدمات التي وضعها قادة قواتنا الباسلة، فعندما لاحت بوادر الهجوم الإرهابي باستخدام (4) سيارات، وعدد من العناصر الإرهابية والأسلحة، نجحت عناصر قوات الارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية في ملاحقة هذه العناصر ومطاردتهم، متمكنة من قتل (18) عنصرًا تكفيريًّا، وتدمير السيارات الأربع، بينما استشهد إثر هذه العملية الناجحة (2) من جنودنا البواسل وأصيب (4) آخرون.

وشدد المرصد في بيانه، على أن مصر عازمة على تنفيذ مخططها الإستراتيجي داخليًّا وخارجيًّا، وأنها تمتلك أقوى جيش في المنطقة العربية وأفريقيا -وفق تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في لقائه بمشايخ القبائل الليبية- وأن القدرة الأمنية المصرية في الداخل والخارج على مستوى الجاهزية الكاملة لأية تحديات تقف في مواجهة الوطن ومستقبله، الذي يرسمه قائده الأعلى، الذي قطع على نفسه عهدًا بحماية مصر ومن حولها من مخاطر الإرهاب الإخواني، المتلون بأطياف الدواعش تارة، والقاعدة تارة أخرى.

مرصد الفتاوي التكفيرية: جماعة الإخوان تدير الإرهاب في العالم

وقال المرصد: يتأكد للعالم كل يوم، أن جماعة الإخوان تدير الإرهاب في العالم، وأن مصر عندما أقدمت على محاصرتهم، فإنها كانت تهدف إلى تحقيق الأمن العالمي، وأن الوقت أمام العالم ليس به متسع لإدراك الشر الإخواني، قبل أن يتجرع الجميع كأسه، فالعالم مطالب بالإسراع في تعاونه مع مصر لمحاصرة إرهاب الإخوان وتركيا في ليبيا، قبل أن يمضي الوقت ولا ينفع الندم.

وأوضح المرصد، أن الدين الإسلامي يحث على التعايش ويحرم إراقة الدماء، وهو ما يؤكد على أن ما تقوم به هذه المجموعات الإرهابية لهو بعيد كل البعد عن التعاليم الإسلامية السمحة التي تحث على العيش في أمن وسلام.

كما يؤكد المرصد، على أن القوات المسلحة تقدم النفس والنفيس في سبيل حفظ أمن الوطن وسلامة أراضيه، فهم العين الساهرة التي تقدم دماءها فداءً للوطن، وهو الأمر الذي يلقى كامل الاعتزاز والتقدير من الشعب المصري بكافة أطيافه.

وشدد المرصد، على مساندته الكاملة للقوات المسلحة المصرية في عملية تطهير سيناء الغالية، من تلك الأيادي الخسيسة التي تسعى إلى النيل منها ومن أبطالها البواسل، مؤكدا دعمه الكامل للقوات المسلحة في سبيل اقتلاع جذور الإرهاب، والحفاظ على أرض الكنانة من كل الأيادي الآثمة.