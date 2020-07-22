حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته في قليوب.. وإيداعها بدار رعاية

قررت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية، حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته البالغة من العمر 11 عاما، بتقيدها بالسلاسل 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.

وقال الجيران في تحقيقات النيابة، إن والد الطفلة هو من سبب لها أضرار جثيمة، بعدما قيدها بالسلاسل وضربها وأطفأ السجائر في جسدها. وأشار الجيران إلى أنهم لاحظوا سلوك الأب وتعذيبه للطفلة، فأبلغوا خط نجدة الطفل ليرحموها من العذاب.

بينما قال عم الطفلة ويدعى "ا ح"، عامل، إنه لاحظ في الفترة الأخيرة عند زيارة شقيقه، إن الطفلة غير متواجدة وسط أشقائها فسأل عنها ولكن والدها كان دائما يتحجج بأنه أرسلها لشراء طلبات للمنزل إلا أنه علم بالواقعة فيما بعد فقرر التدخل وإنقاذها فمنعه شقيقه "والدها".

وأشار إلى أن شقيقه طلق والدة الطفلة منذ فترة، وتركت له الأطفال الأربعة، وتزوجت فتزوج هو الآخر من سيدة لديها طفلة.

من جانبها قالت سلوى ترك، رئيس لجنة حماية الطفل بالقليوبية، إنه تقرر إيداع الطفلة بأحد المستشفيات لاستكمال علاجها من الجروح وتأهيلها نفسيا، ومن ثم إيداعها بإحدى دور الرعاية.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، أعلن نجاحه في إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب. وتلقى خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، بلاغا من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية، لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور جرى تحرير بلاغ بخط نجدة الطفل.