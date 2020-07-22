تعمل إيه لو اكتشفت عيوب في تشطيبات شقق الإسكان الاجتماعي؟

يتعرض الكثير من الشباب المتقدمين على طلبات شقق الإسكان الاجتماعي إلى موقف اكتشاف عيوب في تشطيبات الشقة الخاصة بهم، قد تكون تلك العيوب لها علاقة بالمرافق الأساسية، والتي قد تعرض الشقة السكنية للخطر، لذلك تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية الإجراءات المتخذه في حالة اكتشاف عيوب بتشطيبات شقق الإسكان الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

- إذا كان هناك عيوب بتشطيبات الوحدة، يجب عدم استلامها وتجنب التوقيع على محضر التسليم.

- ثم الرجوع إلى الجهاز أو المديرية لتصليح عيوب الترميم أو التشطيب الموجودة بالوحدة السكنية.

- وفي حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية يتقدم العميل بشكوى رسمية للصندوق موثقة بصور للوحدة السكنية.

- يتم مخاطبة الجهاز أو المديرية أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص (الدور-المساحة).

وفي حالة عدم الاستجابة يمكن تقديم الشكوى الخاصة بالعميل من خلال أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي.

- كما يمكن إرسال رسالة نصية بالرقم القومي للرقم 1124، ويجرى الرد على العميل بالموقف الحالي لطلبه والإجراء المطلوب منه.