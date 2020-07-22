خطاب: تسليم شقق الإسكان المتوسط بعد موافقة جهة التمويل بـ30 يوما

كشف عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح وحدات الاسكان المتوسط بنظام التمويل العقاري.

وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن وزارة الإسكان طرحت شققا سكنية لفئة ذوي الدخل المتوسط كاملة التشطيب والمرافق والخدمات موجودة بأكثر من نظام في مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة.

وأوضح "خطاب"، أن الوحدات تسليم مفتاح ومتكاملة المرافق والخدمات بمساحات من 100 لـ150 مترا، ضمن مبادرة البنك المركزي التي أطلقها نهاية عام 2019 للتمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الإجراءات موحدة والأوراق موحدة، مؤكدًا أن اختلاف الحالة الاجتماعية والوظيفية هو ما يغير الأوراق المطلوبة وأن كل شريحة لها أوراق مطلوبة منها.

وأشار إلى أن كراسات الشروط تحدد فيها الشرائح الاجتماعية والمراكز الوظيفية لها أوراق مطلوبة لافتًا إلى أن التقسيط وإجراءاته متاح للجميع سواء موظفين أو مطلقات وأرامل وغيرهم.

وأكد "خطاب"، أن تسجيل البيانات وتحويل مقدم الحجز ثم استكمال 10% من ثمن الوحدة بعد 3 شهور وبعد استكمال إجراءات التمويل العقاري يستلم الوحدة التي تعاقد عليها بعد مدة لا تتجاوز 30 يوما.