أسعار الفاكهة اليوم الخميس 23-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة في الأسواق، اليوم الخميس 23 يوليو، في السوق المصرية، والتي تنوعت بين الموز والتفاح والمانجو كالتالي:

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 9 جنيهات وتصل إلى 30 جنيهًا حسب النوع.

برقوق

ووصل سعر كيلو جرام البرقوق 20 جنيهات.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 12 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 7 إلى 12 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 17 إلى 25 جنيهًا.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس 35 جنيهًا.

كمثرى

وتراوح سعر الكمثرى الثلاجة من 5 إلى 11 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 6.5 جنيه، والأحمر إلى 6 جنيهات، والكرمسن 15 جنيهًا، والعنب الأسود 13 جنيهًا.

مشمش

ووصل سعر كيلو المشمش 15 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الخوخ

بلغ سعر كيلو جرام الخوخ العريشي 11 جنيها.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 4.5 جنيها

شمام

ووصل سعر الكيلو جرام من الشمام حوالي 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 12 جنيها للكيلو جرام.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا من 9 إلى 12 جنيهًا.