النواب الأمريكي يجبر ترامب على معاقبة أردوغان بسبب صفقة "إس 400"

وافق مجلس النواب الأمريكي، على تشريع يجبر الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400"، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضح موقع "مونيتور" الأمريكي: تبني المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهورس في مجلس النواب بالإجماع التشريع، الذي قدمه النائب آدم كينزينجر، وعدد من النواب، كجزء من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، الذي أقر أمس الثلاثاء.

وقال كينزينجر، في بيان، عند تقديم التشريع الأسبوع الماضي، إن تركيا تجاهلت تحذيرات أعضاء حلف الناتو بشأن صفقة صواريخ "إس 400" مع روسيا وقبلت الدفعة الأولى منها

وأضاف كينزينجر: "نحن بحاجة إلى أن نوضح أن أفعال أنقرة لا يمكن التسامح معها وستواجه عواقب وخيمة"، مشيرا إلى أن "تشريعاتنا تفعل ذلك وتجعل تصرفات تركيا جريمة يعاقب عليها صراحة".

ورفضت إدارة ترامب في وقت سابق فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس 400" على الرغم من ضغوط بعض حلفاء الرئيس الجمهوريين في الكونجرس للقيام بذلك.

ويعتبر التشريع الجديد الذي قدمه كينزينجر، شراء تركيا صواريخ "إس 400" بمليارات الدولارات بمثابة صفقة مهمة، يتطلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أنقرة في غضون شهر بعد أن يصبح مشروع الدفاع قانونًا.