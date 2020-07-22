تعرف على تفاصيل كليب عمرو دياب الجديد قبل طرحه رسميا

انتهى الفنان عمرو دياب من تصوير كليب جديد بحارة العطارين في شارع المعز صباح اليوم الخميس.

وكشف مصدر لـ"الوطن"، أن الكليب عبارة عن إعلان تجاري لأحد شركات الإتصالات المصرية، وتدور أحداث الكليب حول أبرز المعالم في مصر، ومن المقرر أن يصور عمرو خلال الأيام المقبلة باقي الكليب في عدد آخر من المعالم المصرية، وسيطرح الكليب على الفضائيات المصرية والعربية خلال الأيام المقبلة.

وطرح عمرو دياب مع بداية العام ألبومه "سهران"، والذى انتجته شركته "ناي"، وتضمن 12 أغنية.