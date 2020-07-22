فيديو.. عمرو دياب في شارع المعز بـ"نظارة سوداء"
كتب:
محمد عزالدين
03:53 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للهضبة عمرو دياب في شارع المعز، ورجح البعض وجوده هناك بأنه يصوّر إحدى أغنياته.
القمر بيصور كليب جديد في شارع المعز #عمرو_دياب @amrdiab pic.twitter.com/kMAqiVZqW2— Omar Gawish (@omartgo) July 22, 2020
وتساءل جمهور الهضبة عبر السوشيال ميديا، عن محتوى الأغنية، وهل ستكون أغنية دعائية للسياحة في مصر؟.
وظهر الهضبة في الفيديو المتداول مرتديا بنطلون و"تيشيرت" أسود ونظارة سوداء.
وكشف الموزع نديم الشاعري، عن انتهائه من أغنية جديدة مع الفنان الكبير عمرو دياب، لطرحها قريبا.
وقال الموزع عبر صفحته على فيس بوك، إنّ الأغنية من كلمات خالد حلمي وألحان محمد بساطة وتوزيع نديم الشاعري، وتقول كلماتها "محتاج لحبيب يبقى مقاسك.. سترك وغطاك قدام ناسك.. قلبه متفصل على كيفك.. مش حد يدوس على إحساسك".
يذكر أنّ نديم هو نجل الفنان الكبير حميد الشاعري، وتعامل مع الهضبة من قبل في أغنية "ملاك الحسن".