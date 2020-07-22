رئيس التحرير

محمود مسلم

خروج 5 حالات من مستشفى الأقصر العام بعد تعافيهم من كورونا

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
05:57 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
خروج المتعافين من مستشفى الأقصر العام

خروج المتعافين من مستشفى الأقصر العام

أعلن مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل مصابي كورونا، اليوم الأربعاء، خروج 5 حالات تعافى من الفيروس المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

في ذات السياق تترقب الأنظار خروج آخر 31 حالة من مستشفى العزل الصحي بإسنا، جنوب المحافظة، وذلك تمهيدًا لإعادتها لوظيفتها الأصلية وانضمامها لمظلة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشهد المستشفى منذ 3 أيام خروج ما يقرب من 30 حالة بعد تعافيهم تمامًا من فيروس كورونا وتحول نتائج تحاليلهم المخبرية من إيجابية إلى سلبية على مدار مرتين متتاليتين.

اقرأ المزيد:

إزالة 15 تعديا على نيل الأقصر خلال 24 ساعة

تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة 395 فدانا في إسنا جنوب الأقصر

تمييز مديرية أوقاف الأقصر بـ"نجمة" لتحقيقها مبيعات صكوك عالية

رئيس مركز إسنا يناقش ملف تقنين الأراضي جنوب الأقصر