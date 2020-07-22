خروج 5 حالات من مستشفى الأقصر العام بعد تعافيهم من كورونا

أعلن مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل مصابي كورونا، اليوم الأربعاء، خروج 5 حالات تعافى من الفيروس المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية.

في ذات السياق تترقب الأنظار خروج آخر 31 حالة من مستشفى العزل الصحي بإسنا، جنوب المحافظة، وذلك تمهيدًا لإعادتها لوظيفتها الأصلية وانضمامها لمظلة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشهد المستشفى منذ 3 أيام خروج ما يقرب من 30 حالة بعد تعافيهم تمامًا من فيروس كورونا وتحول نتائج تحاليلهم المخبرية من إيجابية إلى سلبية على مدار مرتين متتاليتين.