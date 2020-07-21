تمييز مديرية أوقاف الأقصر بـ"نجمة" لتحقيقها مبيعات صكوك عالية

قالت وزارة الأوقاف، إن مديرية أوقاف الأقصر تمكنت من تحقيق مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام الماضي، لتصبح بذلك المديرية الحادية عشرة التى تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقالت الوزارة إنه تم تمييز المديرية بـ"نجمة"، وسيتم صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه حال تحقيق المديرية حصيلة مبيعات لمائة صك.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع، حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك، كما أن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية.