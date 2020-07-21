رئيس مركز إسنا يناقش ملف تقنين الأراضي جنوب الأقصر

عقد محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، اجتماعًا موسعًا بحضور نواب المركز ورؤساء القرى والسكرتير العام لمناقشة عدة موضوعات ومن أبرزها متابعة آخر المستجدات بملف التقنين والتنبيه على أصحاب طلبات التقنين بسرعة دفع النسبة المقررة وإنهاء إجراءات التعاقد لهم.

وشدد سليمان، على ضرورة التنبيه على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح سرعة سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة، وذلك طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، ويتم منح المواطن مهلة ثلاثون يومًا اعتبارًا من 15-7-2020 حتى 15-8-2020 لسداد جدية التصالح بنسبة 25%.

ويتم تلقي طلبات التصالح خلال الأجل المحدد قانونا وهو حتى 30-9-2020 مصحوبة بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وإعداد تقرير يومي بمعدلات الأداء.

ووجه سليمان، خلال الاجتماع، برصد أي مخالفات وإزالتها في المهد حتى سطح الارض ومصادرة مواد البناء، على أن تكون الإزالة على نفقة المالك وإحالة الأمر للنيابة العسكرية واتخاذ اجراءات الحجز الإداري ضد المخالف.

وأشار إلى استمرار متابعة استكمال طلاء واجهات المنازل حتى شهر سبتمبر القادم وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وقطع المرافق عن العقار.