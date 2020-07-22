داليا يوسف: ما نواجهه الآن ثمن حريتنا التي حصلنا عليها في يوليو 2013

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تمر الآن، بمرحلة خطيرة للغاية تهدد استقرارها، وتقدمها وأمنها.

وأوضحت في بيان لها: أصبحنا نواجه جماعات إرهابية في الغرب تهدف إلى ضرب ليبيا وتهديد حدودنا الغربية، وفي الوقت ذاته، هناك جبهة حرب في سينا، وأيضا أزمة سد النهضة، وتهديد أمن مصر المائي.

وشددت على أن دولتنا المصرية قادرة على مواجهة كل ذلك، وجيشنا قوى وقادر، ولن يسمح بأي تهديد لأمن مصر ومواطنيها، وقيادتنا واعية تماما، لكل ما يحاك ضدنا.

وطالبت الشعب المصري، بضرورة دعم الدولة ومؤسساتها في هذا الظرف، مؤكدة أن مصر تصدت لخطة التغيير في 30 يونيه 2013، ومنذ ذلك الوقت وحتى تحقيق النصر والاستقرار، علينا أن نساند دولتنا، فهذا هو ثمن الحرية التى نادينا بها، وهذا هو ثمن التفويض الذى منحه الشعب المصري للقوات المسلحة في 26 يوليو.