عضو مجلس مشايخ ليبيا: مصر ليست لها أطماع وتهدف للحفاظ على أمن بلادنا

قدم الشيخ فرج مهدوي، أحد مؤسسي مجلس أعيان ومشايخ ليبيا، الشكر لمصر وقيادتها المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي على حفاوة استقبالهم والترحيب بهم.

وقال "مهداوي"، خلال لقاء مسجل مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن مصر شهدت يوما تاريخيا بالمؤتمر الذي عقد بحضور الرئيس السيسي وأعيان ومشايخ القبائل الليبية.

وأكد أن مصر تسعى لأن يكون هناك أمن وأمان في ليبيا، مشددًا على أن الأمن القومي الليبي من الأمن القومي المصري وأن الأمن القومي المصري من الأمن القومي الليبي.

وأشاد عضو مجلس مشايخ وأعيان القبائل الليبية بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تدخل مصر سيكون بالطلب وخروجها سيكون بالأمر.

ووصف "مهداوي"، ما وجدوه في مصر بأنه فجعة الأخوة والاستجارة وأنهم وجدوا الصدق في مصر، مؤكدًا أن الخط الأحمر الذي قال عنه الرئيس السيسي دعوة للسلام والوئام مطالبًا بالرجوع لمبادرة القاهرة، مشيرًا إلى أن أي خطر سيتم الرد عليه بسرعة، مشددًا على أن مصر لا تريد أي شيء من ليبيا إلا تحقيق الأمن والحفاظ على الأمن القومي الليبي.

وأكد "مهداوي"، أن الموضوع ليس مجرد طمع في النفط ولكنه تنظيم دولي يريد الانتشار في العالم الإسلامي وله أطماع سببت مخاطر كبيرة في ليبيا وتهدد أمن المنطقة بالكامل، مشددًا على أنهم يريدون حقن دماء أبناء الوطن وأن يتقوا الله ويبنوا ليبيا من جديد.