حظك اليوم الخميس 23-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه لتشجيع الآخرين على إنجاز المهام المسندة إليهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان عارضة الأزياء بيلا حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.