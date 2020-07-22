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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
برج الميزان

برج الميزان

مولود برج الميزان من أكثر الأبراج تقديسًا للعلاقة الزوجية والأسرية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

يمدك الفلك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على التأثير في الطرف الآخر ويمكنك تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان النجم العالمي ويل سميث، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

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