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وائل الفشني لحسن شاكوش: "سافر حبيبي مش تراث أنا تعبت فيها جدا"

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محمود الرفاعى
05:33 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
وائل الفشني

وائل الفشني

أعرب الفنان وائل الفشني، عن غضبه تجاه غناء كل من المطرب أحمد سعد، ومغني المهرجانات الشهير حسن شاكوش، لأغنيته الشهيرة "سافر حبيبي"، التي كانت تتر مسلسل "واحة الغروب"، عام 2017.

وعلق الفشني عبر فيس بوك قائلا: "واحة الغروب مش تراث يا جماعة، دي أنا تعبت فيها جدا، والعبقري تامر كروان بس".

وأضاف: "لكن الكلام من تراث عم أحمد برين، أنا بتكلم على اللحن وياريت نشوف هو أغنية فرش وغطا ولا واحة الغروب وشكرا".

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