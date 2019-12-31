يشهد برنامج "قد المقام"، الذي تُقدمه الإذاعية بسنت بكر، عبر راديو "9090"، شكلًا جديدًا، بالتزامن مع انطلاق الخريطة البرامجية الجديدة الخاصة بالمحطة، المُقرر انطلاقها مطلع العام الميلادي الجديد.

وقالت الإذاعية بسنت بكر، لـ"الوطن"، إن وائل الفشني انتهى من تسجيل تتر برنامجها "قد المقام"، في نسخته الجديدة، والأغنية من كلماتها، ومن ألحان "مودي".

وكشفت "بكر" كلمات الأغنية، حيث تقول: "في مصر التاريخ بيحكي.. من كل حارة وكل بيت.. حكاية قيمة.. قصة عظيمة.. نغمة وغنوة قريبين.. مقامه عالي.. فكرة نفكر فيها تاني.. قد المقام.. يحكي تاريخ وسط الزحام".

وكانت إدارة الراديو 9090، قررت زيادة مدة حلقات البرنامج، اعتبارًا من العام الجديد، ليُذاع يومي الجمعة والسبت، لمدة ساعتين، من الساعة الثانية عشرة، وحتى الساعة الثانية، بعدما كان يُذاع ساعة واحدة فقط.

وأشارت "بكر"، إلى أن البرنامج سيتطرق إلى موضوعات عدّة، بعدما كان التناول قاصرًا على الغناء وتاريخ صناعة الموسيقى، موضحة أن البرنامج في شكله الجديد سيرصد كل منتج مصري إبداعي "قد المقام"، في المجالات المُختلفة.

وتُشارك "بكر"، في الخريطة البرامجية الجديدة، الخاصة بالراديو 9090، بغناء 4 تترات برامج، بجانب مُشاركتها في تقديم برنامجها "قد المقام"

وقالت "بكر"، إنها تُشارك بالغناء والكتابة والتلحين، في 4 تترات جديدة، وهم فقرة "يونس وزيتون"، ضمن برنامج "صباحك ومطرحك"، للإذاعي أحمد يونس، وبرنامج "لسه الصبح"، للإذاعي فادي إبراهيم، و"كلمتين وبس"، للإذاعيين محمد نشأت وشيماء حافظ، وبرنامج "فولو" تقديم عبير بسيوني.