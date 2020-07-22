التعليم: امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة يومي 26 و27 يوليو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بالضبعة -محافظة مطروح)، يومي 26 و27 يوليو 2020 للطلاب الذين استوفوا الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستجرى بمقرات مراكزالتطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية، وعلى الطالب متابعة موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التي ستبين مكان وميعاد امتحان القبول لكل طالب، وعلى كل طالب التوجه لمقر امتحانه في المواعيد المحددة.

وأكدت الوزارة، ضرورة ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقار مراكز التطوير التكنولوجي لأداء الامتحانات.