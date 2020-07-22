"التعليم": هذا العام الأخير في الامتحانات التقليدية للثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الحالي سيكون آخر عام تعقد فيه امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية، وبدءا من العام المقبل سيتم العمل بنظام جديد للثانوية العامة.

وأكد "شوقي"، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، منذ قليل، بمدينة العلمين الجديدة، أن ما شهده العام الدراسي هذا العام هو بالفعل ملحمة وقصة نجاح شاركت فيها كل أجهزة الدولة، وهو ما تؤكده الجهات التعليمية الدولية.

وتقدم وزير التعليم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لمنظومة التعليم، كما توجه بالشكر لوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتنمية المحلية، والمحافظات على الجهد المبذول مع وزارة التربية والتعليم؛ من أجل إخراج امتحانات الثانوية العامة بهذا الشكل الرائع، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.