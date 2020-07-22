"التعليم" تناقش إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان الجيولوجيا

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الهيئة الفنية لوضع امتحان مادة الجيولوجيا على مستوى الجمهورية، وعدد من مشرفي التصحيح؛ لمناقشة معايير إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة الجيولوجيا للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكّدًا أنَّ هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

تصحيح العينة العشوائية وفق نموذج الإجابة.. وأسئلة الامتحان تلائم جميع الطلاب ومن المنهج

وأكّد "حجازي"، ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصدّ ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب.

وخلال الاجتماع، عرضت الهيئة الفنية لوضع الامتحان أسئلة الامتحان، وتبين احتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية، وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وعليه سيتمّ تصحيح العينة العشوائية وفق نموذج الإجابة، وبناء على نتيجة العينة العشوائية يتمّ إقرار نموذج الإجابة أو إجراء أي تعديل.

وفي نهاية الاجتماع، وجه "حجازي"، التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعي الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح.

وحضر الاجتماع، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، ويسري سويرس مدير عام تنمية العلوم، وأعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان للمادة.