نون: فخور بعمل الجامعة الألمانية الدولية من العاصمة الإدارية الجديدة

قال سفير ألمانيا في مصر سيريل نون، اليوم، إنه فخور بمقر الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن سعادته بأن تكون من أوائل الجامعات التي تعمل بكامل طاقتها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح نون، خلال الجولة التي قام بها لمقر الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية بصحبة الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة، "إنه ولأول مرة يتم تطبيق نظام التعليم العالي الألماني التطبيقي في مصر، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ممكناً لولا العمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل بالجامعة لجمع أفضل الجامعات الألمانية التطبيقية لإطلاق منارة علم جديدة للتعليم العابر للحدود بين مصر وألمانيا".

وأشار الدبلوماسي الألماني، إلى أن بلاده تفخر بكونها الشريك الرئيسي للتعليم العالي في مصر، خاصة مع وجود كبرى الجامعات الألمانية لتقديم ونقل كافة الخبرات الألمانية في مجال العلوم التطبيقية.