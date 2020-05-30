"بطلب من السفارة الألمانية".. مصر للطيران تكشف تفاصيل رحلة فرانكفورت

قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر الطيران، إن رحلة فرانكفورت التي أعلنت شركة مصر للطيران تشغيلها، يوم الجمعة، انطلقت بنظام الحجز للمرة الأولى، منذ غلق المطارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنها رحلة استثنائية، بناءً على طلب السفارة الألمانية لنقل بعض أفراد الجالية الألمانية.

وتابع: "عدد الركاب لم يكن كافيًا لملء طائرة، ففتحنا الحجز لكي يكون العدد كاملًا، وهذه الرحلة لا علاقة لها باستئناف رحلات الطيران".

وأردف: "قرار الاستئناف يرجع إلى الحكومة وليس الشركة ونحن على أتم الاستعداد لاستئناف الحركة، وحاليا الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ستصدر الإجراءات الاحترازية التي ستطبق في الرحلات في حالة عودة الطيران".

وأشار، إلى أن الطيران الداخلي لم يتوقف حتى فترة الحظر، مشيرًا إلى أنه يجرى الالتزام بإرتداء الكمامات وتطهير الطيارات وإجراءات فحص الركاب والتأكيد على إجراءات التباعد.

وواصل: "لم يتقرر حاليًا ما إذا كان سيجرى التباعد في الطيران، ولكن يتم تنفيذ التباعد بشكل تلقائي بسبب عدم الإقبال على الطيران".