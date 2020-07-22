رئيس التحرير

محمود مسلم

حفيد عبدالرحمن أبو زهرة: جدي بصحة جيدة وفي منزله بالقاهرة

كتب:

أبانوب رجائي
06:55 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة

قال نور حفيد الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، إن جده يتواجد حاليا في منزله بالقاهرة، لافتا إلى أن صحته جيدة جدا.

وأوضح نور لـ"الوطن"، أن أبو زهرة لم يسافر الساحل الشمالي، وأن صحته جيدة، ولا يعاني أية أمراض.

وكان عبدالرحمن أبو زهرة، اعتذر منذ ساعات، عن فقرة في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، بحجة أنه في مستشفى بالساحل، بعد تعرضه لوعكة صحية، بعدما سافرت الكاميرات له تهربا من اللقاء.

يذكر أن أبو زهرة، ظهر مؤخرا على عدد من الفضائيات، وقال أنه يعاني من قلة الأعمال والظهور.

اقرأ المزيد:

نقل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية

عبد الرحمن أبو زهرة يقدم واجب العزاء في لينين الرملي

أبرزهم عمرو سعد والحلفاوي.. توافد النجوم على عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

بدء عزاء زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة