حفيد عبدالرحمن أبو زهرة: جدي بصحة جيدة وفي منزله بالقاهرة

قال نور حفيد الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، إن جده يتواجد حاليا في منزله بالقاهرة، لافتا إلى أن صحته جيدة جدا.

وأوضح نور لـ"الوطن"، أن أبو زهرة لم يسافر الساحل الشمالي، وأن صحته جيدة، ولا يعاني أية أمراض.

وكان عبدالرحمن أبو زهرة، اعتذر منذ ساعات، عن فقرة في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، بحجة أنه في مستشفى بالساحل، بعد تعرضه لوعكة صحية، بعدما سافرت الكاميرات له تهربا من اللقاء.

يذكر أن أبو زهرة، ظهر مؤخرا على عدد من الفضائيات، وقال أنه يعاني من قلة الأعمال والظهور.