الهجرة تحتفل بذكرى رفع العلم المصري ببرلمان مقاطعة أونتاريو الكندي

أعلنت وزارة الهجرة، أنها ستحتفل بذكري رفع العلم المصري، بعد قليل، بمقاطعة أونتاريو الكندية، وذلك احتفالا بمرور عام على مراسم رفع العلم المصري ببرلمان المقاطعة.

تحت رعاية السيدة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم..بعد قليل ينطلق الاحتفال في مقاطعة أونتاريو الكندية بمرور عام على... Posted by ‎Egyptian Ministry of Emigration - وزارة الهجرة المصرية‎ on Wednesday, July 22, 2020

وأوضحت الوزارة، أن ذلك الاحتفال يأتي في ضوء الاحتفاء بشهر الحضارة المصرية، الذي انطلقت فعالياته هناك منذ بداية يوليو الجاري، حيث حضرت وزيرة الهجرة العام الماضي بذات المكان، وألقت كلمة أثناء مراسم رفع العلم المصري على برلمان أونتاريو الكندي.