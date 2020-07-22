وزير أوكراني يحذر من تأثير كورونا على الأمن السياسي والعسكري في أوروبا

حذر وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، اليوم، الدول الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، من تأثير جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، على الأمن السياسي والعسكري في أوروبا، مشيرًا إلى أن تأثير الوباء على النزاعات الجارية كبير، ويمثل مخاوف خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال تاران، فى بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي اليوم من مقرها فى فيينا، "إننا "نقدر الحاجة إلى مزيد من الاهتمام ومشاركة المنظمة في العمليات لتحسين الأوضاع الأمنية"، مشيرًا الى أهمية المراقبة التى تقوم بها بعثة المنظمة الأوروبية الخاصة إلى أوكرانيا من أجل تقديم صورة موضوعية عن الواقع فى البلاد.

وطالب الوزير الأوكراني، بالعمل على علاج الأسباب الجذرية للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخيرة التقليدية في مناطق النزاع، مشيرا إلى ضرورة مكافحة التلوث المستمر للأراضي بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.

وفي معرض حديثه عن تنفيذ وتحديث وثيقة فيينا لعام 2011 بشأن تدابير بناء الثقة والأمن فى أوكرانيا، قال تاران، إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعم عملية تحديث وثيقة فيينا من أجل مواجهة التحديات الحالية بفعالية أكبر.

وكانت أوكرانيا، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 16 وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1534 وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن وزارة الصحة رصدها 829 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الإجمالي إلى 60995 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 33172 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".