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محمود مسلم

الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري لأصحاب المشروعات

كتب:

إسراء حامد محمد
07:35 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
استخراج السجل التجاري

استخراج السجل التجاري

يسعى كثير من الشباب إلى إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، ليكون لهم مصدر دخل خاص بهم، ويلجأ العديد منهم إلى الاقتراض للحصول على مساعدة في التمويل الخاص بالمشروعات، وعند إنشاء أي من المشروعات الجديدة يحتاج صاحبه إلى استخراج سجل تجاري خاص به، وتستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري، وفق الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري من جهاز تنمية الشمروعات:

المستندات المطلوبة

- طلب استخراج سجل تجاري للمشروع.

- صورة إثبات الشخصية لصاحب النشاط أو الشركاء إن وجد.

- صورة من عقد الشركة موثق إن وجد.

- شهادة مزاولة التجارة من الغرفة التجارية.

الإجراءات المطلوبة

- تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمنشأة.

- مراجعة المستندات المقدمة من العميل للحصول على السجل التجاري ومعاونته على ملء الطلب.

- تحديد موعد لتسليم العميل السجل التجاري مع تسليم الطلب إلى مكتب السجل التجاري المختص.

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