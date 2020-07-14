"التموين": تطبيق للحجز الإلكتروني منعا للتزاحم في السجل التجاري

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن التحول الرقمي لا يرتبط بزيادة أو نقصان بطاقات التموين، ولكنه منوط بميكنة الخدمة وتنظيمها عبر منصات أو بوابات خاصة بالوزارة أو الحكومة، لتيسير الإجراءات وفصل مقدم الخدمة عن المتلقي، "عبارة عن (أبلكيشن) ليس أكثر".

وأضاف "عشماوي" خلال لقاء عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، أن التطبيق يتيح خدمات السجل التجاري، لافتا إلى أن هناك تطبيق يتيح الحجز الإلكتروني قبل الذهاب مكتب السجل التجاري أو إدارة العلامات التجارية لعدم حدوث تزاحم والحصول على الخدمة سريعا.

وأشار إلى أن مصر لديها احتياطي آمن في المتوسط يكفي احتياجات البلاد لمدة 5 أشهر، بينما الاحتياطي الاستراتيجي في 2014 وما قبلها لا يكفي لشهر، لافتا إلى أنه جرى تعظيم الاحتياطي من 2014 وحتى اليوم، إذ جرى وضع السلع في المخازن الاستراتيجية.