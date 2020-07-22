تدريب أطقم التمريض على العناية المركزة والطواريء بمستشفى السلوم

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح عن تدريب أطقم التمريض الجدد على العناية المركزة والطواريء بمستشفى السلوم.

وتجرى مديرية الصحة بمطروح أعمال التدريب للتمريض في مستشفى السلوم الجديدة تحت إشراف صباح الخالع مدير إدارة التمريض بالمديرية، تمهيدًا لإفتتاح المستشفى خلال الفترة المقبلة.

وتدرب مسئولة التدريب بإدارة التمريض بمديرية الصحة بمطروح أعضاء التمريض الجدد على أعمال العناية المركزة والإستقبال والطواريء، وفق أحدث البروتوكولات التي أقرتها وزارة الصحة.