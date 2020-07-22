رئيس التحرير

محمود مسلم

تدريب أطقم التمريض على العناية المركزة والطواريء بمستشفى السلوم

كتب:

محمد بخات
08:10 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
جانب من تدريب أطقم التمريض بمستشفى السلوم

جانب من تدريب أطقم التمريض بمستشفى السلوم

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح عن تدريب أطقم التمريض الجدد على العناية المركزة والطواريء بمستشفى السلوم.

وتجرى مديرية الصحة بمطروح أعمال التدريب للتمريض في مستشفى السلوم الجديدة تحت إشراف صباح الخالع مدير إدارة التمريض بالمديرية، تمهيدًا لإفتتاح المستشفى خلال الفترة المقبلة.

وتدرب مسئولة التدريب بإدارة التمريض بمديرية الصحة بمطروح أعضاء التمريض الجدد على أعمال العناية المركزة والإستقبال والطواريء، وفق أحدث البروتوكولات التي أقرتها وزارة الصحة.

 

اقرأ المزيد:

صور.. 7 معلومات حول إمكانات مستشفى السلوم المركزي بعد تطويره

بالصور.. فرش مستشفى السلوم بعد تطويرها تمهيدا لافتتاحها

نائب: تسليم مستشفى السلوم المركزي بعد الانتهاء من تطهيرها

نائب مطروح: يخاطب "الصحة" من أجل تسلم مستشفى السلوم وبراني