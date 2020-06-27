صور.. 7 معلومات حول إمكانات مستشفى السلوم المركزي بعد تطويره

فى الوقت الذي انتظر فيه أهالي مدينة السلوم 6 سنوات لتطوير مستشفى السلوم المركزي، لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين، بدأت وزارة الصحة فى فرش المستشفى بالأسرة والأجهزة الطبية، وجميع المستلزمات، تمهيدا لافتتاحه، قريبا.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء الجمعة، أعلن وصول عدد من الأجهزة الطبية والأثاث لفرش مستشفى السلوم المركزى بعد تطويره، والإنتهاء من المنشآت ومد خدمات البنية التحتية له، استعدادا للافتتاح وبدء التشغيل، لتقديم خدماته الطبية لأهالى مدينة السلوم، والمناطق المحيطة به من القرى والنجوع.

وتنشر "الوطن"، 7 معلومات حول إمكانات مستشفى السلوم المركزى، بعد الانتهاء من تطويره.

- الانتهاء من إنشاء جميع المبانى الجديدة بالمستشفى، بأحدث المواصفات للمنشآت الطبية.

- دعم المستشفى بعدد 92 سرير حجز مرضى.

- توفير 8 أسرة عناية مركزة.

- تنفيذ 8 حضانات للأطفال.

- تدبير 8 ماكينات غسيل كلوى.

- تجهيز 4 غرف عمليات.

- إنشاء وتجهيز 4 معامل طبية حديثة.