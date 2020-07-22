عاجل.. الحكومة تقرر استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا قررت استمرار غلق الشواطئ، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات.

وأضاف "سعد"، في تصريحات صحفية منذ قليل، أنه سيتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً.