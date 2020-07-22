وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لفرع التفاضل والتكامل

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة فرع التفاضل والتكامل لطلاب الشعبة العلمية رياضيات بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقد مع موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى قطاع القاهرة، لمناقشة وجهة نظر الموجهين فى مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون فى مصلحة الطلاب، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لفرع التفاضل والتكامل، البالغ عددها 3798 ورقة، أسفرت عن نجاح 3303 طلاب/طالبات بنسبة نجاح 87%.

وأشار الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية، إلى حصول 757 طالبا/طالبة (بنسبة 22.92.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلاً عن حصول 197 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 767 طالبا/طالبة (بنسبة 23.22% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 588 طالبا/طالبة (بنسبة 17.80% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.