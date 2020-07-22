وزير المالية يكشف لـ"الوطن" تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، لـ"الوطن"، تفاصيل المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك، وأكد أن وزارته ستتحمل تكلفة دعم المباردة بنحو 12.25 مليار جنيه.

وأضاف معيط أن وزارة المالية دشنت موقعًا إلكترونيًا تم الانتهاء منه، يعرض السلع ومتاح الشراء الإلكتروني منه وهو WWW.MOBADRA.GOV.EG موضحا أن الموقع متاح في الوقت الحالي لدخول التجار لعرض السلع والمنتجات كاشفا عن إتاحة الموقع لجميع المواطنين خلال أقل من 48 ساعة من الآن.

وقال وزير المالية إن كل من يمتلك بطاقة تموينية له الحق في التمتع والاستفادة من المبادرة الجديدة لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، لافتا إلى أن حاملي البطاقات التموينية سيحصلون على دعم قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، سيتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10% من ثمن السلعة.

وتابع أن متوسط الخصومات على السلع والمنتجات 20%، يستفيد منها كل المصريين على كل المنتجات المشاركة في المبادرة تضم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة ومنتجات الجلود والأثاث ومنتجات تشطيب المنازل والصناعات الحرفية ومنتجات أخرى.

وأشار إلى أن المبادرة تتيح قروضًا ميسرة وبفائدة مخفضة لاستخدامها في شراء السلع بأسعارها الجديدة بعد الخصم، مع التمتع بفترة سداد للقروض تصل إلى 24 شهرًا.