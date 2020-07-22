تعرف على مواعيد غلق المقاهي والمطاعم الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن مجلس الوزراء اليوم عن عدد من القرارات التي سيتم تطبيقها بداية من يوم 26 يوليو الجاري، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والي تتعلق بمواعيد غلق المطاعم والكافيهات، والتي تستعرضها "الوطن" في تقرير التالي..

مواعيد إغلاق الكافيهات والمطاعم خلال إجازة العيد

تقرر مد فترة عمل المقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل ، بدلا من العاشرة مساءً.

ويتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء.

وتضمنت القرارات زيادة نسبة الإشغال في المقاهي والكافتيريات لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم والكافتيريات والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.